На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве пациент пришел на прием в клинику и потерял сознание

В Москве пациент потерял сознание во время приема в частной клинике
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Московские следователи выясняют обстоятельства инцидента с ухудшением состояния пациента на приеме в частной клинике. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, больной пришел на процедуру в медучреждении на улице Фадеева. Во время манипуляций пациент потерял сознание, после чего прибывшие на место медики направили его в больницу. Ему оказали помощь, но спасти не смогли.

После произошедшего сотрудники следственного комитета организовали проверку.

«Следователями столичного СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз», – сообщается в публикации.

До этого в другой московской клинике перед осмотром у уролога мужчина потерял сознание. Готовясь к манипуляциям, он вдруг почувствовал недомогание. Сотрудники стали проводить реанимационные мероприятия, но он впал в кому. Спасти его не удалось.

До этого в Твери девочка почувствовала себя плохо из-за наркоза на приеме у стоматолога, ее не спасли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами