В Москве пациент пришел на прием в клинику и потерял сознание

В Москве пациент потерял сознание во время приема в частной клинике

Московские следователи выясняют обстоятельства инцидента с ухудшением состояния пациента на приеме в частной клинике. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, больной пришел на процедуру в медучреждении на улице Фадеева. Во время манипуляций пациент потерял сознание, после чего прибывшие на место медики направили его в больницу. Ему оказали помощь, но спасти не смогли.

После произошедшего сотрудники следственного комитета организовали проверку.

«Следователями столичного СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз», – сообщается в публикации.

До этого в другой московской клинике перед осмотром у уролога мужчина потерял сознание. Готовясь к манипуляциям, он вдруг почувствовал недомогание. Сотрудники стали проводить реанимационные мероприятия, но он впал в кому. Спасти его не удалось.

До этого в Твери девочка почувствовала себя плохо из-за наркоза на приеме у стоматолога, ее не спасли.