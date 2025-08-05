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В США спасли новорожденную белку, выпавшую из гнезда

UPI: выпавшая из гнезда новорожденная белка спасена в США
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alamedapolice/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США спасли новорожденную белку, выпавшую из гнезда, пишет UPI.

Как сообщило полицейское управление Аламиды в социальных сетях, спасательная операция была организована после поступления сигнала о «брошенном бельчонке» в районе пересечения Фэрвью-авеню и Хай-стрит. На месте был обнаружен новорожденный зверек.

«Вероятно, малыш выпал из гнезда, расположенного высоко на ближайшем дереве», — пояснили в департаменте, добавив, что в таких случаях детеныши не всегда находят путь обратно к матери, особенно если гнездо труднодоступно.

Бельчонка передали в заботливые руки специалистов из организации Yggdrasil Urban Wildlife Rescue, которая специализируется на реабилитации диких животных. Там за малышом ухаживают, обеспечивая тепло, питание и безопасные условия для роста.

«Благодаря внимательным жителям и быстрой реакции нашего сотрудника у этого малыша теперь есть шанс на полноценную жизнь в лесу», — отметили в полиции.

Ранее собака спасла жизнь хозяину, учуяв у него проблемы с сердцем.

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