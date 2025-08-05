Житель Узбекистана поставил рекорд по выплате алиментов

В Узбекистане мужчина авансом выплатил алименты на ребенка в размере $180 тысяч

Житель города Нукуса в Республике Узбекистан авансом выплатил бывшей жене алименты на ребенка в размере $180 тысяч (около 14,3 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре страны, пишет РИА Новости.

Уточняется, что в Республике это стало рекордом по выплаченным алиментам. В пресс-службе рассказали, что в суде мужчина захотел заранее выплатить всю сумму.

«В соответствии с постановлением кабинета министров республики были рассчитаны алименты, которые он должен будет выплатить в течение следующих 13 (тринадцати) лет, что составило 2,27 миллиарда сумов», — говорится в сообщении.

В Республике уклонение от алиментов карается административным арестом на 15 суток или штрафом в размере 20 базовых расчетных величин (около $650, 52 тысячи рублей), для злостных нарушителей — до трех лет заключения. Также с 2009 года в качестве одной из мер по взысканию алиментов предусмотрен временный запрет на выезд за границу.

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