На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Узбекистана поставил рекорд по выплате алиментов

В Узбекистане мужчина авансом выплатил алименты на ребенка в размере $180 тысяч
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Житель города Нукуса в Республике Узбекистан авансом выплатил бывшей жене алименты на ребенка в размере $180 тысяч (около 14,3 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре страны, пишет РИА Новости.

Уточняется, что в Республике это стало рекордом по выплаченным алиментам. В пресс-службе рассказали, что в суде мужчина захотел заранее выплатить всю сумму.

«В соответствии с постановлением кабинета министров республики были рассчитаны алименты, которые он должен будет выплатить в течение следующих 13 (тринадцати) лет, что составило 2,27 миллиарда сумов», — говорится в сообщении.

В Республике уклонение от алиментов карается административным арестом на 15 суток или штрафом в размере 20 базовых расчетных величин (около $650, 52 тысячи рублей), для злостных нарушителей — до трех лет заключения. Также с 2009 года в качестве одной из мер по взысканию алиментов предусмотрен временный запрет на выезд за границу.

Ранее отец двоих детей прятался от судебных приставов в шкафу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами