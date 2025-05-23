Отец двух детей прятался от судебных приставов в шкафу

В Архангельской области должник спрятался в шкафу при визите приставов

В Архангельской области приставы нашли алиментщика в шкафу, сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Житель села Лешуконское задолжал своим детям более полумиллиона рублей. 36-летний мужчина официально не трудоустроен, но при этом на учете в Центре занятости населения не состоит. Долгое время ему удавалось игнорировать решение суда, по которому одну треть заработанных средств он должен перечислять на содержание несовершеннолетних сына и дочери. За это его уже привлекали к ответственности, но мужчина не предпринимал никаких попыток снизить сумму имеющейся задолженности.

В итоге приставы приехали прямо к нему домой, но дверь им никто не открыл. В сопровождении сестры должника и полицейских приставы все же зашли в квартиру и обратили внимание на шкаф, дверца которого была приоткрыта.

«Именно там, среди одежды, и обнаружили отца двоих детей. В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ», — говорится в сообщении.

Если он продолжит уклоняться от уплаты алиментов, мужчине грозит уголовная ответственность.

Ранее алиментщица пыталась спрятаться от приставов под ковром, но ее нашли.