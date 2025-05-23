На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец двух детей прятался от судебных приставов в шкафу

В Архангельской области должник спрятался в шкафу при визите приставов
close
Михаил Мордасов/РИА Новости

В Архангельской области приставы нашли алиментщика в шкафу, сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Житель села Лешуконское задолжал своим детям более полумиллиона рублей. 36-летний мужчина официально не трудоустроен, но при этом на учете в Центре занятости населения не состоит. Долгое время ему удавалось игнорировать решение суда, по которому одну треть заработанных средств он должен перечислять на содержание несовершеннолетних сына и дочери. За это его уже привлекали к ответственности, но мужчина не предпринимал никаких попыток снизить сумму имеющейся задолженности.

В итоге приставы приехали прямо к нему домой, но дверь им никто не открыл. В сопровождении сестры должника и полицейских приставы все же зашли в квартиру и обратили внимание на шкаф, дверца которого была приоткрыта.

«Именно там, среди одежды, и обнаружили отца двоих детей. В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ», — говорится в сообщении.

Если он продолжит уклоняться от уплаты алиментов, мужчине грозит уголовная ответственность.

Ранее алиментщица пыталась спрятаться от приставов под ковром, но ее нашли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами