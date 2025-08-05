В Испании в крови трехлетнего ребенка нашли кокаин и каннабис

В Валенсии арестовали двоих родителей трехлетнего ребенка после того, как в его крови обнаружили кокаин и каннабис. Об этом сообщает издание Levante-EMV.

По данным издания, ребенка привезли в больницу Ла-Фе из-за внезапной ригидности и судорог. Врачи заподозрили острую наркотическую интоксикацию, в связи с чем решили назначить анализы крови и мочи. По их результатам в крови ребенка были найдены наркотики.

Журналисты отметили, что об инциденте сообщили в дежурный суд и Группе по делам несовершеннолетних Национальной полиции. Родителей вызвали на дачу показаний. На допросе они заявили, что ребенок употребил наркотики случайно.

После допроса 46-летнего мужчину и 26-летную женщину арестовали по подозрению в отказе от ухода за ребенком, а также по обвинению в нарушении общественного здравоохранения в хранении наркотиков. Позже их освободили до получения повестки в суд.

В июне телеканал WBRZ сообщил, что учитель пения из Нового Орлеана пойдет под суд за сексуальную эксплуатацию детей. Известно, что педагог платил ученику за услуги сексуального характера. При этом сам молодой человек сопротивлялся. С помощью денег, по версии полиции, мужчина «готовил» юношу к сексуальному рабству.

Ранее американка в День матери раздала детям в парке конфеты с наркотиками.