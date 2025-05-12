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Американка в День матери раздавала детям в парке конфеты с наркотиками

В США разыскивают женщину, раздававшую детям в парке конфеты с наркотиками
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AP

Полиция Чикаго в штате Иллинойс разыскивает женщину, которая раздавала детям в парке конфеты с наркотиками в День матери. В результате пострадали как минимум четыре ребенка, пишет издание The Independent.

Подозрительную незнакомку заметили в парке Pleasant Run/Four Acres 11 мая около 15:30 по местному времени (23:30 мск). По данным полиции, дети не знали женщину, которая угощала их конфетами. После как минимум четверо детей пожаловались на чувство усталости и вялости. У одного оказался положительный результат теста на ТГК (психоактивное соединение, содержащееся в марихуане).

Во время обыска в парке следователи нашли шоколад с ТГК. Очевидцы смогли описать подозреваемую. Они рассказали, что это толстая женщина в возрасте от 50 до 60 лет с синим крестом и тату на плече. Она была одета в сине-белую кожаную куртку и покинула парк с южного выхода.

До этого в США предъявили обвинение молодой матери, которая пыталась продать своего ребенка через Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как стало известно, еще до родов 21-летняя американка попросила людей забрать ребенка из больницы, так как не хотела, чтобы он попал в приемную семью и боялась положительного теста на наркотики. Сама она не собиралась воспитывать сына.

После родов она продолжила искать родителей для ребенка через соцсети. Она заявила, что ей были нужны деньги на переезд в новую квартиру и автомобиль. Мать не называла конкретной цены на младенца, намереваясь продать его тем, кто заплатит больше.

Ранее в США женщина передала мужу через детей наркотики.

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