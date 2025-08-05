В стране ЕС убрали надпись «СССР» с изображения шлема Гагарина

Со шлема Гагарина удалили надпись «СССР» во время образовательной акции в Литве

Изображение шлема Юрия Гагарина в рамках образовательной акции литовской сети Rimi лишилось надписи «СССР». Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

В проекте «Открой космос» покупатели получают наклейки на космическую тематику.

Как пояснили организаторы, изменение дизайна сделано для соблюдения законодательства Литвы, запрещающего публичное использование советской символики.

На оригинальном шлеме первого космонавта планеты была нанесена надпись «СССР».

12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени переделанная межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, названная космическим кораблем «Восток-1», стартовала с Байконура. Выход Гагарина на околоземную орбиту длился всего 1 час 48 минут. Официальное сообщение о первом в мире полете человека в космическое пространство было передано в 10:02, когда «Восток» еще находился на орбите.

Ранее в Запорожской области открыли бюст Гагарина.