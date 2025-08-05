На Урале заявили о проблеме с передачей семейных традиций ткачества

В Свердловской области каноничная система передачи текстильных ремесел «от бабушки к внучке» находится под угрозой исчезновения. Об этом в интервью Ura.ru рассказала руководитель текстильной мастерской музея дизайна «Основа» Олеся Погадаева.

«Исследование преемственности текстильных ремесел в Свердловской области выявило тревожную тенденцию: у 50% опрошенных мастеров отсутствует передача ремесленных навыков в семье», — заявила она.

По словам Погадаевой, полная непрерывная четырехпоколенная преемственность сохранилась лишь у 11,8% опрошенных. Руководитель музея отметила, что для сохранения традиций в области проводятся фестивали, мастер-классы и образовательные программы.

Одним из таких мероприятий стал фестиваль ткачества «На зеленой горке холст ткут», проводящийся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Она отметила, что при продолжении развития культурных традиций утраченную часть знаний получится восполнить. При этом одного восстановления будет мало, поскольку необходимо привлекать к ремеслу молодежь. Эти методы позволят вдохновить новые поколения на творчество в долгосрочной перспективе.

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