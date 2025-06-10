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В Нижнем Новгороде потрогали «Кожу земли»

Художники из 35 стран приехали в Нижний Новгород на биеннале экологического искусства
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Иван Мудров

Международная биеннале экологического искусства стартовала этой весной в Нижнем Новгороде и стала самым масштабным арт-событием подобного рода в России за последние два десятилетия. Главный проект биеннале — выставка под названием «Кожа земли» — объединила 70 художников из 35 стран, включая Японию, Италию, Францию, Аргентину, Нигерию, Филиппины и Россию. Экспозиция размещена сразу на двух нестандартных площадках — на территории исторического Мытного рынка и в бывшей гостинице Ермолаевых.

Центральная тема выставки — метафора почвы как «кожи Земли». В этом образе земля выступает не просто природной средой, а своеобразным архивом: она хранит следы эволюции, памяти о ремеслах, мифах и исторических трансформациях — все, что происходило с человечеством и планетой, так или иначе отпечатывалось в ее верхнем слое. А поскольку «Кожа земли» — пространство многожанровое, художники воплотили свои мысли в инсталляциях, скульптуре, живописи, видео-арте и цифровых технологиях, включая искусственный интеллект и алгоритмическое моделирование.

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Екатерина Белозерова

«Нам важно обратиться к новым принципам экологического мышления. Этот проект — о том, как нам начать размышлять о себе как части общего мира и разделить с ним одну судьбу», — объяснила куратор биеннале Юлия Аксенова.

Проекты художников рассказывают о неоколониальных практиках, отчуждении земель, разрушении экосистем, а также возможностях для восстановления и поиска новой экологической этики.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович назвал биеннале «отличным способом привлечь иностранных художников в текущих условиях» и подчеркнул важность разговора об экологии через язык искусства.

«Десятки художников из разных стран откликнулись на наше приглашение поговорить о будущем планеты. Это еще раз подтверждает, что тема нашего общего дома не знает границ», — подчеркнул он.

В рамках всей биеннале, которая проходит с апреля по ноябрь, планируется 13 выставок на шести основных и четырех дополнительных площадках города. Участие в них принимают более 150 художников со всех континентов.

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