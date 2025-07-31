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Девочка попала в больницу с жалобами на боль в животе и вскоре родила от своего брата

В Чехии 12-летняя девочка родила и назвала отцом ребенка своего брата-подростка
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В Чехии малолетняя родила и сообщила, что отцом ребенка является ее 16-летний брат. Об этом сообщает iDNES.cz.

Инцидент произошел в начале июля в городе Карловы Вары. 12-летнюю девочку доставили в больницу с жалобами на боли в животе, и врачи диагностировали у нее поздний срок беременности. Вскоре после обследования у пациентки родился здоровый ребенок. В ходе беседы с психологом девочка назвала имя возможного отца — им оказался ее брат-подросток.

В данный момент в произошедшем разбирается полиция — правоохранители отказались давать комментарии по делу в связи с возрастом девочки. Следователи назначили тест на установление отцовства ребенка. Дело также рассматривается в Департаменте социально-правовой защиты детей.

Ранее на Камчатке 14-летняя школьница родила во время землетрясения.

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