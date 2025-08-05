В Саратове школьный сторож отправила мошенникам 1,5 млн рублей

Жительница Саратова поверила в угрозы мошенников и лишилась всех накоплений, женщина перевела на указанные ей счета 1,5 млн рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 53-летняя местная жительница, работающая сторожем в оно из городских школ. Женщина сообщила, что аферисты связались с ней водном из мессенджеров под видом директора школы.

Злоумышленница сообщила, что правоохранители расследуют кражу документов из образовательного учреждения и порекомендовала потерпевшей содействовать следствию. Далее ей поступил звонок от «сотрудника» ФСБ о том, что с ее счета происходит списание денег на спонсирование противоправной деятельности.

Аферист запугал женщину и порекомендовал перевести все имеющиеся у нее накопления на якобы безопасный счет. Горожанка сняла со счетов все имеющиеся у нее деньги и частями осуществила их перевод по указанным реквизитам. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее якутянин пытался получить несуществующую посылку и лишился 21,5 млн рублей.