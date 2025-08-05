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Учительница насиловала свою ученицу с 13 лет и попала под суд

В Огайо 40-летняя учительница насиловала 14-летнюю школьницу
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40-летняя учительница из американского штата Огайо признала себя виновной в изнасиловании ученицы. Об этом сообщает Daily Mail.

Педагог по имени Стефани Эрин Келленбергер стала домогаться девочки, когда той было всего 13 лет. После того как жертве насилия исполнилось 14, учительница стала насиловать ее у себя дома. Это продолжалось до момента, когда девушке исполнилось 16 лет.

После того как о ситуации стало известно, женщина уволилась из школы. Она заключила сделку с обвинением, в рамках которой через десять лет она сможет выйти на свободу.

Помимо этого, после освобождения она должна будет зарегистрироваться как сексуальный преступник и подтверждать эту регистрацию каждые 90 дней. Келленбергер также лишится лицензии на преподавание.

До вынесения приговора она будет находиться под наблюдением. На этот период ей запрещены контакты с несовершеннолетними.

Ранее в Подмосковье тренер-педофил изнасиловал пять школьниц и получил срок 21 год.

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