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Психолог перечислил главные признаки эмоциональной незрелости человека

Психолог Лунюшин: эмоционально незрелые люди тяжело переносят проблемы
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Неуверенность является одним из признаков эмоциональной незрелости, такие люди тяжело переносят жизненные проблемы, склонны к желанию спрятаться или убежать от них вместо их решения. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин.

По его словам, незрелые личности часто пытаются избежать конфликта или ответственности, могут обращаться к алкоголю или наркотикам, а также принимать участие в группах и сектах. Кроме того, они могут самоутверждаться за счет других или за счет демонстрации своей значимости. К другим признакам психолог отнес отсутствие чувства меры и планирования, а также фанатизм.

«Если у человека есть комплекс этих симптомов, ему необходимо обратиться к специалистам», — отметил Лунюшин.

Клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева до этого рассказала «Газете.Ru», что гармония внутри — основа внешней привлекательности. По словам эксперта, гармония внутри выражается в способности быть в контакте со своими чувствами. Турлаева заявила, что человеку свойственно испытывать негативные эмоции, однако важно давать себе возможность проживать их, а не купировать внешними атрибутами.

Ранее психолог объяснила, как привить ребенку самоконтроль.

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