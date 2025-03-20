Начальника радиотехнической службы ВМФ арестовали за взятку. Капитан Лопатиев вину отрицает

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ России капитана 1-го ранга Олега Лопатиева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, офицер требовал 8 млн руб. за покровительство при исполнении оборонного контракта. Его задержали 15 марта в ресторане аэропорта Пулково при получении части денег. Суд постановил содержать Лопатиева в СИЗО до 14 мая. Сам он вину отрицает.

Начальник радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота России капитан 1-го ранга Олег Лопатиев был задержан 15 марта в ресторане «IL Патио» в санкт-петербургском аэропорту Пулково. По информации «Коммерсанта», операцию провели сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ после того, как офицер получил 3 млн руб. от гендиректора АО «Изумруд» Станислава Медведева, действовавшего под контролем оперативников.

Версия следствия

Как установили следователи, сумма, с которой взяли Лопатиева, являлась частью взятки в 8 млн руб., которую капитан, по версии обвинения, требовал за покровительство при исполнении контракта с Минобороны. Следствие полагает, что Лопатиев мог использовать свое положение для упрощения административных процедур и содействия в решении вопросов, связанных с исполнением контракта.

АО «Изумруд» занимается разработкой и производством сложных технических устройств для разных сфер деятельности. С 2007 года завод входит в состав АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»» наряду с другими предприятиями, формирующими практически весь спектр интеллектуальной начинки различных технических устройств.

В чем обвиняют

После задержания капитана доставили в военное следственное управление СКР по Ленинградскому военному округу, где ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством»). По этой статье грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет .

Следователи подчеркнули, что преступление носило системный характер и могло оказать влияние на исполнение оборонных контрактов.

Судебное заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде. Следствие указало, что Лопатиев, оставаясь на свободе, может оказывать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Также отмечалось, что серьезность обвинений создает риск его возможного бегства.

В материалах дела фигурируют показания свидетелей, которые утверждают, что обвиняемый не раз выражал недовольство условиями выполнения контрактов и, предположительно, мог оказывать давление на подрядчиков.

Позиция защиты

Сам Лопатиев вину не признает.

Адвокаты просили суд ограничиться домашним арестом, ссылаясь на то, что у него нет загранпаспорта, он постоянно проживает в Санкт-Петербурге, женат и ранее не имел судимостей. По их мнению, следствие не представило доказательств угроз свидетелям или попыток уничтожить улики.

Однако суд поддержал позицию обвинения и постановил арестовать Лопатиева до 14 мая, сочтя его пребывание на свободе потенциально опасным для расследования.