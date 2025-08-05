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В Твери обнаружили более десяти среднеазиатских сухопутных черепашек

Зоозащитница Пудникова: на помойке в Твери нашли 14 среднеазиатских черепашек
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Кадр из видео/Telegram-канал «РИА Новости»

На помойке в Твери обнаружили более десяти среднеазиатских сухопутных черепашек, они в плохом состоянии здоровья. Об этом рассказала РИА Новости зоозащитница Алена Пудникова.

По ее словам, ей прислали объявление о продаже почти 30 рептилий, найденных на помойке. После того, как продавец сообщил волонтерам, что всех черепах уже разобрали, волонтеры отправились по адресу помойки, где животные были обнаружены.

«Мы облазили помойку, нашли еще 13 черепах <...> И вчера нашли еще одну черепаху. Там еще дети разобрали черепах кто куда, так что их было довольно много, думаю, около 50», — рассказала она.

Пудникова отметила, что они в крайне плохом состоянии, вероятно, из-за герпесной пневмонии. Зоозащитница предположила, что заводчики выбросили их на помойку из-за продолжительности и стоимости лечения.

Среднеазиатские сухопутные черепахи находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Ввоз и продажа таких животных в России считаются контрабандой.

15 января в Китае женщин поймали на контрабанде редких змей, которых они везли через границу в бюстгальтерах. Инцидент произошел в порту Футянь в городе Шэньчжэнь — пропускном пункте между материковым Китаем и Гонконгом. В бюстгальтерах женщин нашли живых змей, завернутых в хлопчатобумажные носки.

Ранее супруги с Майорки попались на незаконной продаже хищников через интернет.

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