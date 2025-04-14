Супруги с Майорки попались на незаконной продаже хищников через интернет

На испанском острове Майорка задержали супружескую пару за незаконную продажу через интернет экзотических животных, в том числе тигров, леопардов, рысей и гиен. Об этом говорится в пресс-релизе МВД страны, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в ходе обысков обнаружены 19 представителей семейства кошачьих, а также более 40 ветеринарных паспортов. Большинство выставленных на продажу хищников были привезены из России, Украины и Белоруссии.

Следствие установило, что супруги разводили диких кошек и их гибриды с домашними животными, а затем продавали через соцсети. Стоимость некоторых хищников достигала €60 тысяч. К этой преступной схеме были также причастны перевозчики и ветеринары. Покупали экзотических питомцев в основном иностранцы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о преступлениях против охраны природы, контрабанде, подделке документов и участии в преступной организации.

До этого в Индии фермер принес домой двух детенышей леопарда, приняв их за котят обычной кошки. Мужчина быстро осознал свою ошибку и обратился за помощью в Департамент лесного хозяйства. Специалисты забрали котят. На видео, появившемся в сети, видно, что они еще не открыли глаза.

Ранее в России призвали ужесточить наказание за содержание диких животных.