Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Супруги с Майорки попались на незаконной продаже хищников через интернет

В Испании задержали супружескую пару за продажу тигров, леопардов и гиен
close
PotatoeHead/Shutterstock/FOTODOM

На испанском острове Майорка задержали супружескую пару за незаконную продажу через интернет экзотических животных, в том числе тигров, леопардов, рысей и гиен. Об этом говорится в пресс-релизе МВД страны, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в ходе обысков обнаружены 19 представителей семейства кошачьих, а также более 40 ветеринарных паспортов. Большинство выставленных на продажу хищников были привезены из России, Украины и Белоруссии.

Следствие установило, что супруги разводили диких кошек и их гибриды с домашними животными, а затем продавали через соцсети. Стоимость некоторых хищников достигала €60 тысяч. К этой преступной схеме были также причастны перевозчики и ветеринары. Покупали экзотических питомцев в основном иностранцы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о преступлениях против охраны природы, контрабанде, подделке документов и участии в преступной организации.

До этого в Индии фермер принес домой двух детенышей леопарда, приняв их за котят обычной кошки. Мужчина быстро осознал свою ошибку и обратился за помощью в Департамент лесного хозяйства. Специалисты забрали котят. На видео, появившемся в сети, видно, что они еще не открыли глаза.

Ранее в России призвали ужесточить наказание за содержание диких животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами