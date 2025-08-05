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Женщина заявила о сексуальном насилии со стороны инструктора прямо во время парасейлинга

Туристка в Тунисе заявила, что инструктор домогался ее во время парасейлинга
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Соцсети

Туристка из Англии заявила о сексуальном насилии со стороны инструктора прямо во время парасейлинга во время отпуска в Тунисе, пишет New York Post.

По словам 52-летней Мишель Уилсон, во время полета, когда она была пристегнута ремнями безопасности позади 20-летнего оператора парашюта, он начал ее домогаться.

«Я чувствовала, как кто-то тянет меня за заднюю часть плавок и за ремень», — рассказала туристка.

Уилсон добавила, что инструктор расставил ноги вокруг нее, одной рукой управлял парашютом, а другой начал касаться ее тела.

«Я почувствовала, как он коснулся моей ноги, потом начал лапать меня, двигался вперед и назад, разговаривая со мной по-арабски», — вспоминает она.

Сразу после приземления британка расплакалась и обратилась в местную полицию, заявив о сексуальном нападении. Она считает, что инцидент полностью испортил ее отпуск — поездку, на которую она потратила около $8000 ради отдыха с 17-летней дочерью, 16-летними сыновьями-близнецами и подругой.

По ее информации, подозреваемый уже арестован, а британские консульские власти и страховая компания оказывают содействие в расследовании.

Ранее туристка едва не лишилась уха из-за паука.

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