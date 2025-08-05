На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего министра транспорта Самарской области хотят лишить свободы на восемь лет

РИА: прокурор просит 8 лет колонии экс-главе минтранса Самарской области Пивкину
true
true
true
close
Правительство Самарской области

Прокуратура запросила экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину 8 лет колонии по делу о превышении полномочий. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Заседание по делу Пивкина проходит в Октябрьском районном суде города.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием в колонии общего режима», — заявила представитель гособвинения в ходе прений сторон.

По данным следствия, в 2023 году чиновник угрозами вынудил чувашскую компанию «Дорисс» привлечь другую компанию — «Амонд» — в качестве субподрядчика к ремонту дорог, несмотря на то, что тендер на работы выиграли первые. Договор с субподрядчиком был заключен на сумму более 841 миллиона рублей.

Арест Пивкина состоялся в июне 2024 года. Его дело проходит по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстных побуждений). Сам экс-министр транспорта свою вину не признает.

Ранее прокуратура запросила экс-мэру Белгорода 10 лет лишения свободы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами