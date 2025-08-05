Бывшего министра транспорта Самарской области хотят лишить свободы на восемь лет

Прокуратура запросила экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину 8 лет колонии по делу о превышении полномочий. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Заседание по делу Пивкина проходит в Октябрьском районном суде города.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием в колонии общего режима», — заявила представитель гособвинения в ходе прений сторон.

По данным следствия, в 2023 году чиновник угрозами вынудил чувашскую компанию «Дорисс» привлечь другую компанию — «Амонд» — в качестве субподрядчика к ремонту дорог, несмотря на то, что тендер на работы выиграли первые. Договор с субподрядчиком был заключен на сумму более 841 миллиона рублей.

Арест Пивкина состоялся в июне 2024 года. Его дело проходит по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстных побуждений). Сам экс-министр транспорта свою вину не признает.

Ранее прокуратура запросила экс-мэру Белгорода 10 лет лишения свободы.