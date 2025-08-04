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Россиянки стали выбирать стайлеры взамен фенов

«Ведомости»: у россиянок сформировался ажиотажный спрос на стайлеры для волос
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Shutterstock

В первой половине 2025 года отмечается резкое увеличение спроса на стайлеры для укладки волос среди российских женщин, тогда как интерес к обычным фенам значительно ослабел. Как рассказали «Ведомостям» представители крупных розничных сетей («М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет), продажи стайлеров стремительно растут.

Объем реализации поднялся на 22%, а прибыль увеличилась на 7%. Популярность этих устройств обусловлена широким набором функций, возможностью сочетания различных режимов укладки и ухода за волосами, а также удобством использования и компактностью форм-фактора. Вместе с тем традиционный сектор фенов показывает негативную динамику: объемы продаж снизились на 7%, а доходы компаний упали на 9%.

Таким образом, современные технологии и разнообразие функциональных возможностей продолжают привлекать внимание российских покупательниц, заставляя отказываться от привычных решений в пользу инновационных инструментов.

29 июля сообщалось, что за первое полугодие 2025 года спрос на средства для губ вырос на 23%, а количество проданных единиц — на 25%. Рост отражает активный интерес россиянок к этой категории декоративной косметики, постоянному обновлению продуктов и следование трендам.

Ранее россиянам раскрыли лайфхаки, как восстановить волосы без салона.

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