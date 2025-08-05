В Запорожской области произошло нашествие саранчи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в прифронтовой части региона были уничтожены сотни гектаров кукурузы.

Из-за нашествия насекомых один из местных фермеров по имени Виктор лишился порядка 600 га кукурузы. Его поля находятся недалеко от трассы Днепрорудный — Васильевка. Он отметил, что саранчу не интересует пшеница, однако ее пожгли бойцы Вооруженных сил Украины, было сожжено порядка 50 га.

Замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» в Запорожской области Сергей Скричевский объяснил, что появление саранчи напрямую связано с подрывом дамбы Каховского водохранилища. По его словам, после атаки водохранилище обмелело и та территория, которая была освобождена от воды и заросла злаковыми, стала кормовой базой для роста численности саранчи.

До этого агентство Reuters писало, что масштабное нашествие саранчи угрожает подсолнечнику и другим сельскохозяйственным культурам в южных регионах Украины. Из-за того, что саранча размножается в местах вдоль рек или на необрабатываемых землях, контролировать ее практически невозможно в регионах, прилегающих к линии фронта.

Ранее на Украине обвинили Россию в нашествии саранчи.