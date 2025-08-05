На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области произошло нашествие саранчи

ТАСС: в Запорожской области сотни гектаров кукурузы уничтожила саранча
true
true
true
close
Shutterstock

В Запорожской области произошло нашествие саранчи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в прифронтовой части региона были уничтожены сотни гектаров кукурузы.

Из-за нашествия насекомых один из местных фермеров по имени Виктор лишился порядка 600 га кукурузы. Его поля находятся недалеко от трассы Днепрорудный — Васильевка. Он отметил, что саранчу не интересует пшеница, однако ее пожгли бойцы Вооруженных сил Украины, было сожжено порядка 50 га.

Замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» в Запорожской области Сергей Скричевский объяснил, что появление саранчи напрямую связано с подрывом дамбы Каховского водохранилища. По его словам, после атаки водохранилище обмелело и та территория, которая была освобождена от воды и заросла злаковыми, стала кормовой базой для роста численности саранчи.

До этого агентство Reuters писало, что масштабное нашествие саранчи угрожает подсолнечнику и другим сельскохозяйственным культурам в южных регионах Украины. Из-за того, что саранча размножается в местах вдоль рек или на необрабатываемых землях, контролировать ее практически невозможно в регионах, прилегающих к линии фронта.

Ранее на Украине обвинили Россию в нашествии саранчи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами