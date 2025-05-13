Орнитолог рассказал, что вороны могут нападать на людей ради забавы

Орнитолог Давыдов: вороны могут нападать на людей не только защищая потомство

Вороны могут нападать на людей не только защищая потомство, но и просто ради развлечения. Об этом орнитолог Даниил Давыдов рассказал агентству «Москва».

«Вороны умны и сообразительны и, возможно, просто с вами играют. У меня был случай, когда ворона попала мне крылом по голове специально, чтобы я выронил корм для птиц, который нес до кормушки», – заявил Давыдов.

При этом начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования Сергей Бурмистров отметил, что агрессивное поведение ворон часто связано с периодом гнездования в мае-июне.

В это время птицы особенно рьяно защищают птенцов, поэтому рекомендуется избегать нахождения рядом с вороньими гнездами. В случае обнаружения его поблизости, необходимо отходить «медленно и без резких движений», пояснил орнитолог.

До этого сообщалось, что в Москве в районе Раменки на ребенка напала ворона. Птица свила гнездо недалеко от школы, на высоте 10-15 метров.

Ранее в Японии ворона атаковала стримершу в прямом эфире.