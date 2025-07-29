Россиянин ограбил ломбард и уснул с украденной пилой на скамейке

В Воронеже мужчина ограбил ломбард и заснул на скамейке вместе с украденным

В Воронеже задержан подозреваемый в ограблении ломбарда, мужчина стащил с прилавка циркулярную пилу, сбежал и заснул на скамейке. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел 28 июля, в помещение комиссионного магазина вошел неизвестный. Долго время он рассматривал товар, а затем схватил со стеллажа циркулярную пилу и, не обращая внимания на продавца, скрылся.

Стражи порядка, прибывшие на вызов, обнаружили грабителя мирно спящим на скамейке в одном из соседних дворов. Избавиться от украденной пилы он не успел. Задержанным оказался 32-летний безработный, мотив своего поступка он объяснить не смог. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого в Архангельске мужчина с садовыми ножницами украл масло из магазина. Охранник торгового зала заметил, как неизвестный мужчина положил в сумку 20 пачек сливочного масла. Вместе с другим работником магазина он попытался остановить вора, но тот отреагировал агрессивно. Злоумышленник схватил с витрины садовые ножницы и, угрожая сотрудникам торговой точки, скрылся. Подозреваемого в ограблении удалось задержать, им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель.

Ранее россиянин попросил у соседки закурить и напал на нее с ножом.