Стоматолог рассказал о последствиях самостоятельной установки пломб с маркетплейсов

Самостоятельно устанавливать дешевые пломбы с маркетплейсов можно максимум на несколько часов или сутки, если нет возможности в ближайшее время посетить доктора. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

«Я, как врач, категорически такие эксперименты ставить над собой не рекомендую. Не будем задумываться о том, из чего эти временные пломбы сделаны, скорее всего, это пищевой полиэтилен, гранулы, из которых делаются пищевые пакеты, но я не буду выступать экспертом, состав я не знаю, но выглядит очень похоже. Такие шаги первой помощи можно использовать, допустим, если вы где-то находитесь на выходных на даче или в походе, и у вас, к примеру, выпала пломба или же сломался зуб. Только не более чем на сутки, а то и меньшее количество времени. Мы с вами живем в цивилизованном обществе, в прекрасной стране, где есть доступная медицинская помощь. И вот такие вот трюки проводить — это чревато. То есть я рассматриваю пломбы с маркетплейсов исключительно только как острую необходимость, когда нет возможности в ближайшие часы посетить доктора. Если пломба просто выпала или сломался кусочек зуба, и есть острый край, который режет язык, не дает нормально разговаривать, создает затруднения в употреблении пищи — вот в таком случае его можно закрыть такой размягченной накладочкой», — сказал он.

По его словам, пломба, для которой понадобилась замена, могла выпасть из-за давления экссудата — воспалительной жидкости, образующейся при инфекционных процессах, поэтому дешевый аналог пломбы лишь усугубит ситуацию: начнется быстрый прогресс воспаления с формированием гноя, который в отдельных случаях может привести к тяжелым осложнения, вплоть до заражения крови и летального исхода.

«Ни в коем случае никакими самолечениями я не рекомендую заниматься. Обыватель не может себе поставить правильный диагноз. Основа качественного, хорошего, успешного лечения — это правильный диагноз, что у него там — средний кариес, пульпит, периодонтит хронический, переодонтит в острой форме. Не нужно рисковать. Зубы кажутся простыми и маленькими органами, но самостоятельные попытки лечения могут приводить к достаточно серьезным последствиям в целом для здоровья человека. Как первая помощь на пару-тройку часов, пока вы едете к стоматологу, — окей. Во всех остальных случаях пускай это дело будет за врачами», — заключил врач.

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