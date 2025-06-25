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Врач объяснила, кому нельзя делать отбеливание зубов

Врач Серегина: отбеливание зубов нельзя делать беременным
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Depositphotos

Отбеливать зубы не следует беременным, при кариесе, заболеваниях десен, а также детям до 18 лет. Об этом в беседе с РИАМО сообщила стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина.

К слову, как отмечал в беседе с газетой «Известия» врач стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев, в время беременности не стоит устанавливать брекеты, поскольку у многих женщин в этот период развивается гингивит или другие воспаления полости рта.

Серегина также рассказала, что отбеливать зубы можно от 4-8 тонов в зависимости от типа процедуры. Кроме того, важно помнить, что пломбы не поддаются отбеливанию, предупредила специалист.

Стоматолог-хирург, имплантолог, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян до этого перечислил продукты, которые нельзя есть с брекетами.

В этот список входят твердые овощи и фрукты, липкая и клейкая пища, семена и крупы, сладости и красящие продукты. Также при наличии брекетов следует обращать внимание на температуру пищи, чтобы избежать возможных неприятностей.

Ранее россиянам рассказали, почему опасно не лечить больные зубы.

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