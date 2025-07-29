В Подмосковье ребенок попал в больницу, случайно съев крысиный яд

Годовалый ребенок из Подмосковья выжил после того, как проглотил крысиный яд. Об этом сообщает Минздрав региона.

Инцидент произошел на даче. На полу была рассыпана крупа, обработанная веществом. Когда мать отвернулась на минуту, ребенок залез под стол и попробовал несколько. Женщина быстро обратилась к медикам.

«Ребенок был доставлен в ближайшую больницу, откуда бортом санитарной авиации его перевели в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля», – сообщается в публикации.

Так как ребенка привезли спустя непродолжительное время после произошедшего, пациенту удалось быстро помочь. В случае, если бы мать обратилась к медикам позже, специалистам бы пришлось иметь дело с пораженными органами.

Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, его уже выписали.

В Минздраве напомнили, что средства для уничтожения паразитов нужно хранить в недоступных для детей местах.

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