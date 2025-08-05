Отмену фестиваля «Сигнал» подтвердил губернатор

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил отмену музыкального фестиваля «Сигнал», который должен был пройти в парке «Никола-Ленивец» 14–18 августа. Об этом он сообщил изданию «Подъем».

«Не будет. С учетом текущей ситуации обеспечить безопасность проведения фестиваля не представляется возможным», — подчеркнул глава региона.

Издание отметило, что несмотря на отмену мероприятия, продажа билетов на сайте фестиваля продолжается. Гости «Сигнала» пожаловались, что вернуть билеты пока не получается. Они считают, что организаторы вряд ли успеют найти новую площадку, так как до начала мероприятия осталось меньше десяти дней.

4 августа Telegram-канал Baza со ссылкой на главу администрации Дзержинского района Калужской области Егора Виркова сообщил, что власти региона не согласовали проведение музыкального фестиваля «Сигнал». Вирков объяснил, что отмена мероприятия связана с угрозой для людей из-за атак украинских беспилотников. Чиновник подчеркнул, что власти не могут согласовать проведение фестиваля «для обеспечения противодействия терроризму».

Ранее в Петербурге отменили крупный автомобильный фестиваль.