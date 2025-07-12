В Петербурге отменили крупный автомобильный фестиваль

Автомотофестиваль Tsunami Picnic, который должен был пройти 12 июля в Санкт-Петербурге, отменили накануне открытия. Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на организаторов, мероприятие не состоялось по предписанию Главного управления МВД.

На фестиваль приехали тысячи участников из разных городов России и других государств.

На площадке на Соколиной улице в микрорайоне Пулковское за день до начала события началась масштабная проверка автомобилей. По словам очевидцев, сотрудники ГИБДД выписывали штрафы по статье 12.5 КоАП за технические нарушения и несанкционированные модификации машин. Некоторые автомобили были эвакуированы — предположительно, за вмешательство в конструкцию.

Для автолюбителей, которые годами создавали уникальные проекты специально для участия в фестивале, такие меры стали серьезным ударом. Участники фестиваля в соцсетях выражают недовольство ситуацией. По их словам, они долгое время готовили свои автомобили, чтобы представить их публике, однако теперь их штрафуют за отклонение от заводской сборки и дают на устранение нарушений всего 10 дней — в противном случае грозят снять автомобиль с регистрации.

Организаторы отмечают, что за 11 лет проведения фестиваля подобная ситуация произошла впервые. Ранее подобных проверок и вмешательств со стороны правоохранителей не наблюдалось.

Все купленные билеты можно будет вернуть или использовать при посещении следующего фестиваля. Дата его проведения пока не названа.

«Не все планы сбываются. Пикник вернется масштабнее, глобальнее и круче. Мы переживаем не меньше твоего. Понимаем, как сложно тем, кто приехал из других стран и городов. Мы вернемся», — отмечается в обращении к участникам фестиваля.

Ранее в России представительскую «Чайку» выставили на продажу за 12 млн рублей.