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«Хотел позвонить домой»: укравший в московском метро у мужчины телефон объяснил поведение

В Москве задержали мужчину, укравшего у соседа по вагону в метро телефон
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В Московском метро 20-летнего мужчину задержали по подозрению в покушении на грабеж: он выхватил у соседа по вагону телефон и попытался скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции «Парк Победа» и попал на камеры наблюдения. На записи видно, как злоумышленник выбегает с гаджетом из вагона и торопится подняться по эскалатору. Его преследует потерпевший. В ведомстве уточнили, что бдительные прохожие остановили вора и удерживали до прибытия сотрудников полиции.

Задержанный пояснил, что у него нет мобильного телефона и он совершил хищение, так как ему нужно было «срочно позвонить домой»

Ранее в Москве на пять суток арестовали мужчину, спрыгнувшего на пути в метро.

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