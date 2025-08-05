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Мать школьницы и ее репетитор арестованы за попытку кражи экзаменационной работы дочери

В Южной Корее мать и репетитор пытались украсть экзаменационную работу дочери
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Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее мать ученицы и репетитор были арестованы после попытки проникнуть в школу девочки, чтобы украсть документы и убедиться, что она успешно сдала экзамены, пишет Korea Joongang Daily.

В городе Андон разразился скандал, связанный с кражей экзаменационных материалов. Учительница средней школы и мать одной из учениц были арестованы по подозрению в многолетней схеме получения контрольных работ до экзаменов. В результате расследования дочь женщины, ранее занимавшая первое место в классе по успеваемости, была отчислена.

По данным полиции, около 1:20 ночи 4 июля 31-летняя учительница и 48-летняя мать ученицы проникли в школу, используя отпечаток пальца бывшей сотрудницы. Хотя учительница уволилась еще в феврале 2024 года, ее данные по-прежнему были активны в системе доступа, что позволило открыть кабинет, где хранились написанные работы учеников. Однако попытка закончилась неудачей — сработала сигнализация, и женщины были задержаны на следующий день.

Известно, что мать и учитель впервые встретились в 2020 году. Позже, в 2023 году, она стала классным руководителем дочери и, как выяснилось, также проводила с ней частные занятия — что запрещено законодательством в Южной Корее.

Школьный комитет по академическим вопросам уже аннулировал все результаты тестов ученицы. Инцидент вызвал бурю негодования среди родителей.

«Это шокирует. Такое ощущение, будто всё это — сцена из дорамы, но это реальность нашего города», — прокомментировала Ким Су Чжон, мать одного из учеников.

Властями возбуждены дела о незаконном проникновении, препятствовании учебной деятельности, а также возможных финансовых махинациях.

Ранее в Индии родители забрались на стену школы, чтобы помочь детям списать на экзамене.

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