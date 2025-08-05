Неизвестный открыл огонь на вечеринке в Лос-Анджелесе

ABC: в Лос-Анджелесе неизвестный ранил восемь человек при стрельбе на вечеринке

На вечеринке в центре Лос-Анджелеса неизвестный мужчина начал стрелять по людям. Об этом сообщили ABC в департаменте полиции города.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 4 августа. Как рассказала командир полиции Лос-Анджелеса Летисия Руис, около 23:00 в воскресенье сотрудники полиции заметили человека, забежавшего в помещение, где, по их оценкам, проходила вечеринка с участием 50–60 человек.

Правоохранители зашли за подозрительным человеком и задержали одного из присутствующих за незаконное хранение огнестрельного оружия. После этого полицейские оцепили здание, проверили помещение и уехали на другой вызов.

Однако около часа ночи в полицию вновь поступил сигнал о стрельбе по тому же адресу. Прибыв на место, сотрудники обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. Всего пострадали восемь человек, все они — взрослые. Двоих из них спасти не удалось. По данным правоохранителей, один из раненых находится в критическом состоянии.

Информации о возможных подозреваемых и мотивах нападения пока нет.

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