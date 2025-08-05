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В Индии арестовали двух учителей, открывших свою нарколабораторию

NDTV: 2 учителя в Индии открыли нарколабораторию и были арестованы
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Narcotics Control Bureau

В Индии арестовали двух учителей, открывших свою нарколабораторию по производству мефедрона, пишет NDTV.

Как сообщает Бюро по контролю за наркотиками, арестованы 25-летний Манодж Бхаргав, преподаватель естественных наук в государственной старшей средней школе в Муклаве, и Индраджит Вишной — бывший преподаватель физики. Они наладили производство наркотика в арендованной квартире жилого комплекса, где орудовали в течение двух с половиной месяцев.

По данным полиции, подозреваемые закупали химикаты и оборудование в Дели, а затем брали отпуска, чтобы варить мефедрон. За это время им удалось произвести около 5 кг вещества, общая рыночная стоимость которого оценивается в $136 тысяч. Из них 4,22 кг были уже реализованы.

Во время обыска сотрудники изъяли 780 граммов наркотика, современное лабораторное оборудование и ряд химических прекурсоров.

По словам представителей ведомства, операция стала одним из крупнейших ударов по наркосиндикату в регионе. В настоящее время ведется работа по установлению каналов сбыта и возможных соучастников.

Ранее учителя в Индии арестовали за надругательство над пятью ученицами.

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