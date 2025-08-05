Россиян предупредили об отключении интернета на южных курортах

В Симферополе, Ялте, Евпатории вводятся отключения интернета на несколько дней

В Крыму вводятся веерные отключения мобильного интернета, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Об этом сообщил оперштаб республики в Telegram-канале.

«Мобильный интернет будет веерно выключаться из центра на юге РФ и в Крыму — отключения в причерноморье могут длится от нескольких часов до нескольких дней», — говорится в сообщении.

При этом звонки и СМС по сотовым каналам связи будут доступны.

Соответствующая мера коснется крупных городов республики (Симферополь, Ялта, Евпатория). Причина — исключение возможности управления и наведения беспилотников, заявил оперштаб.

Жителям Крыма и туристам рекомендовали пользоваться Wi-Fi.

В конце июля председатель совета Фонда развития цифровой экономики и экс-советник президента РФ Герман Клименко заявлял о необходимости обеспечить дома и предприятия надежным проводным доступом в интернет. По его словам, такая мера позволит гражданам и бизнесу быть готовыми к перебоям в работе мобильных сетей, которые могут произойти в любом регионе страны.

Ранее в Совфеде рассказали, сколько наличных нужно носить с собой на случай перебоев связи.