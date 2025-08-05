В Ленобласти ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, выпив розжиг

В Гатчинском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства отравления полуторагодовалой девочки, выпившей жидкость для розжига. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Вырице, полуторагодовалая девочка осталась без присмотра взрослых и на соседнем участке нашла бутылку с жидкостью для розжига. Малолетняя сделала несколько глотков, после чего ей стало плохо.

Пострадавшая госпитализирована в ЦРБ Гатчины с химическим ожогом в тяжелом состоянии. Известно, что семья девочки ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Ленобласти младенца госпитализировали после употребления таблеток с опиоидами. Выяснилось, что мать перепутала таблетки и вместо лекарства от коликов дала сыну препарат мужа от диареи. В составе было вещество с психоактивным действием.

Ранее девятилетняя девочка отравилась жидкостью для розжига на турбазе в Саратове.