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В МВД предупредили о новом способе скрытой рекламы «запрещенки» в Telegram

МВД: мошенники используют подарки в Telegram для рекламы наркошопов
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Sergei Elagin/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать функцию цифровых подарков в Telegram для распространения запрещенного контента, включая рекламу наркошопов, онлайн-казино и экстремистских сайтов. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве пояснили, что при помощи цифровых подарков злоумышленники размещают в мессенджере ссылки на ресурсы с нелегальным содержанием, которые маскируются под безобидные изображения. Такие подарки часто отправляют администраторам каналов, и если те не удаляют их, ссылка становится доступной подписчикам.

По словам депутата Госдумы и члена комитета по информационной политике Антона Немкина, мошенники намеренно дарят подарки администраторам с активными ссылками на запрещенные ресурсы. После этого подписчики канала могут пожаловаться на подозрительный контент, что в некоторых случаях приводит к блокировке ресурса.

Правозащитник и лидер движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков отметил, что Telegram перекладывает ответственность за распространение запрещенного контента на самих пользователей, не улучшая при этом систему модерации.

МВД посоветовало регулярно проверять вкладку с цифровыми подарками и незамедлительно удалять подозрительные элементы во избежание рисков блокировки каналов и вовлечения в противоправную деятельность.

Ранее полиция предупредила о риске взлома аккаунтов в мессенджерах.

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