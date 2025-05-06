«Плюют на детей и мужа»: в Госдуме нашли виновников в разводах россиян

Депутат Свинцов обвинил эзотериков в том, что из-за них браки россиян распадаются

Эзотерические деятели – маги, духовные наставники, гадалки – негативно влияют на отношения в российских семьях, убежден зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Зачастую они несут ответственность за распадающиеся семьи, так как пытаются убедить людей стремиться к «нереальному комфорту», заявил он в пресс-центре НСН.

По мнению депутата, различные психологические практики стараются докопаться до внутренних чувств обращающихся к ним людей. Под угрозу в первую очередь попадают девушки от 35 лет, которые раздумывают над вопросом ухода из семьи, заявил он.

«У них дети, у них муж, но они поняли, что должны жить для себя, наплевать на мужа и так далее. Люди под влиянием эзотериков или духовных наставников главной своей целью видят создание нереального комфорта для себя», — считает Свинцов.

Задачей чакрологов, гадалок и магов он назвал убеждение людей в их высшей ценности и праве «наплевать» на неугодных жен, мужей и работу. Вместо преодоления трудностей такие восприимчивые люди выбирают внутреннее развитие, а это напрямую вредит семьям, считает парламентарий.

«Все это приводит к тому, что человек оказывается в одиночестве, в сознании общества это просто шизофреник», — заключил он.

Напомним, он также сообщил о мерах, которые предлагается ввести разработанным им законопроектом о запрете на рекламу и оказание эзотерических услуг. Так, на первом этапе штрафы за это будут колебаться от 500 тыс. до 1 млн рублей, а в дальнейшем может последовать и уголовное преследование с лишением свободы. При этом депутат подчеркнул, что основная цель – не пересажать всех магов и гадалок, а прекратить их деятельность.

Ранее стало известно, что почти половина россиян верит в сверхъестественное.