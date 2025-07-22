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Россиян предупредили о подорожании съемных квартир

Экономист Байгузина: цена аренды квартир в России вырастет на 10–15% в августе
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Съемные квартиры в России подорожают на 10–15% в августе 2025 года по сравнению с июлем, если ситуация в экономике останется стабильной, а спрос на аренду продолжит расти. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Если экономика будет стабильно расти, это может способствовать повышению цен на аренду. Средний рост арендных ставок в разных регионах России может варьироваться от 3 до 10% в год. Обычно в конце лета цены на аренду могут начать падать, поскольку большинство людей возвращаются из отпусков и спрос на аренду может ослабевать. Однако, если в экономике будут позитивные изменения, возможно, цены останутся на высоком уровне или даже вырастут. Если экономическая ситуация останется стабильной, но без резкого роста, то более реалистичным будет предположение о росте в диапазоне 5–10% к августу», — отметила Байгузина.

В условиях экономической нестабильности или падения доходов у населения возможен небольшой рост (2–5% или даже стагнация цен), уверена эксперт.

По данным компании «Этажи», в июле средняя цена съемной однокомнатной квартиры в крупнейших российских городах выросла на 1,9%, до 28,7 тыс. рублей в месяц, а двухкомнатной — на 1,3%, до 35,5 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании съемных загородных домов.

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