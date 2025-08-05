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Главу Вилючинска Камчатского края хотят отправить в отставку после жалоб жителей

Губернатор Камчатки потребовал отставки главы Вилючинска из-за жалоб жителей
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Официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки главы Вилючинска Ивана Головчака на фоне жалоб местных жителей после землетрясения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что получает большое количество жалоб от жителей города на работу администрации. После сильнейшего землетрясения количество нареканий к местной власти кратно возросло, отметил губернатор.

«Сегодня провел объезд домов, социальных объектов и пункта временного размещения граждан в Вилючинске, и лично убедился в справедливости претензий жителей», — написал Солодов, назвав работу администрации города, особенно реагирование на чрезвычайную ситуацию, неудовлетворительной.

31 июля в Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения, местных жителей охватила паника, некоторые из них «плакали и молились». Подземные толчки почувствовали и жители Сахалина. Там несколько волн цунами подтопили завод и порт.

Ранее в Татарстане чиновник подал в отставку из-за сертификата на жилье семье мигрантов.

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