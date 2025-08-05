На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ООН сообщили о резком росте числа голодающих детей в Афганистане

ООН: детское недоедание в Афганистане достигло максимального уровня
true
true
true
close
Depositphotos

В Афганистане зафиксирован самый резкий скачок детского недоедания за всё время наблюдений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

По оценкам организации, четверть населения страны — почти 10 млн человек — страдают от острой нехватки продовольствия. Каждый третий ребенок в Афганистане отстает в росте из-за хронического недоедания.

Во ВПП отметили, что обострение ситуации связано с сокращением объемов гуманитарной продовольственной помощи за последние два года. Причиной этого стал значительный спад финансовой поддержки. Так, в апреле текущего года администрация бывшего президента США Дональда Трампа полностью прекратила поставки продовольствия в Афганистан — одну из беднейших стран мира.

Дополнительным фактором ухудшения продовольственной безопасности стало массовое возвращение афганцев из соседних стран, где усилились депортации иностранцев, признанных нелегальными мигрантами. За последние два месяца ВПП оказала поддержку 60 тыс. вернувшихся из Ирана.

По словам представителя ВПП Зиауддина Сафи, для помощи всем нуждающимся афганцам, возвращающимся из Ирана, требуется $15 млн. В целом для поддержки наиболее уязвимым семьям по всей стране до января 2026 года программа нуждается в $539 млн.

Кроме того, продовольственную ситуацию в Афганистане усугубляет климатический кризис. По данным главы Национального агентства по охране окружающей среды Матиуллы Халиса, засуха, нехватка воды, сокращение плодородных земель и внезапные наводнения оказывают серьезное влияние как на жизнь населения, так и на экономику страны.

Ранее сообщалось, что США сожгут сотни тонн печенья для детей Пакистана и Афганистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами