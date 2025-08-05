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Мать дагестанского боевика «ан-Нусры» попросила перевести его в другую колонию

Мать боевика «ан-Нусры» попросила перевести его в колонию ближе к Дагестану
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Мать осужденного за терроризм дагестанца Бийсолтана Джамалова, отбывающего наказание в колонии Костромской области, обратилась в суд с просьбой о его переводе в исправительное учреждение, расположенное ближе к месту жительства. Об этом пишет РИА Новости.

В своем обращении, как следует из материалов дела, женщина сослалась на сложное материальное положение и проблемы со здоровьем, препятствующие ей в посещении сына. Однако суд отклонил ее ходатайство, ссылаясь на то, что определение места отбывания наказания для лиц, придерживающихся террористической идеологии, находится в компетенции ФСИН и не обязательно должно соответствовать региону, где был вынесен приговор.

Южный окружной военный суд приговорил Джамалова к 12 годам лишения свободы за участие в террористической деятельности и в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Как установлено судом, в октябре 2016 года Джамалов вступил в ряды «Джебхат ан-Нусры» (организация, признанная террористической и запрещенная в РФ) на территории Сирии. В 2017 году он входил в состав «Джейш Аль-Мухаджирин ва Аль-Ансар» (являющегося подразделением «ан-Нусры»), где осуществлял охрану территорий, контролируемых данными группировками в окрестностях Идлиба и в провинции Латакия. Задержание Джамалова произошло в апреле 2019 года сотрудниками правоохранительных органов.

Накануне следователи засняли на видео трех боевиков, которые открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии и были ликвидированы.

Ранее восемь соучастников террористов из «Крокуса» частично признали вину.

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