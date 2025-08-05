В Забайкалье руководителя НКО задержали за мошенничество в особо крупном размере

В Забайкалье задержали руководителя НКО за мошенничество в Донбассе

В Забайкальском крае задержан один из руководителей НКО по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на восстановление социальных объектов в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба регионального УФСБ сообщила, что сумма ущерба превышает 30 млн рублей. По информации правоохранительных органов, задержанным является Дмитрий Ватагин, экс-министр строительства Забайкальского края, ранее осужденный за халатность.

По данным агентства, Ватагин руководил некоммерческой организацией, занимавшейся восстановлением социальных объектов, в частности, в Старобешевском районе ДНР.

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело на основании материалов ФСБ. Исполнительному директору НКО предъявлено обвинение, он заключен под стражу. По версии следствия, автономная некоммерческая организация (АНО), созданная в 2023 году и получившая в виде субсидии более 250 млн рублей на восстановление объектов в ДНР, заключила договор с коммерческой организацией, которая не выполнила часть работ. Обвиняемый, зная об этом, предоставил в департамент госимущества подложные документы, что позволило незаконно получить более 30 млн рублей. Следствие также проверит действия должностных лиц органов власти и представителей коммерческой организации.

Накануне был арестован сын бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом России Виктора Чиркова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее бывшего сотрудника Росгвардии обвинили в мошенничестве.