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Ученые исследовали ледник на отдаленном острове и пришли в ужас

Guardian: ученые забили тревогу из-за быстрого таяния ледника на острове Херд
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zelvan/Shutterstock/FOTODOM

Ученые забили тревогу из-за быстрого таяния ледника на острове Херд, расположенном в Южной части Индийского океана (к юго-западу от материка Австралия). Об этом пишет The Guardian.

Как выяснили ученые, за последние 70 лет ледник на острове потерял 25% объема. За период с 1947 по 2019 год температура на острове увеличилась на 0,7°C, а площадь ледового покрова за это время сократилась с 289 до 225 кв. км. Наиболее значительное сокращение наблюдается на леднике Стивенсона.

На соседнем полуострове Лоуренс площадь ледников сократилась с 10,5 до 2,2 кв. км. Исследователи подчеркивают, что снижение выбросов парниковых газов необходимо для сохранения биологического разнообразия на этих участках суши, на которых обитают крупные колонии пингвинов.

До этого ученые обнаружили, что ледники Земли могут утратить 76% массы даже при сдерживании потепления.

Ранее стало известно, что лава из Ключевской сопки может растопить один из крупнейших ледников Камчатки.

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