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Последствия извержения вулкана на Камчатке пока не повлияли на полеты самолетов

Пепловый шлейф вулкана Ключевской на Камчатке пока не повлиял на полеты
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Кадр из видео/Telegram-канал «Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН»

Пепловый шлейф от вулкана Ключевской на Камчатке пока не повлиял на полеты гражданской и транспортной авиации над северной частью Тихого океана. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе района полетной информации »Анкоридж».

«В настоящий момент полеты осуществляются стандартными маршрутами по установленным коридорам на высотах более 10 тысяч метров», — говорится в сообщении.

В понедельник директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предупредил, что поток лавы с вулкана Ключевской на Камчатке может угрожать туристам на вулкане Толбачик. По его словам, поток, спускающийся по склону Ключевского вулкана, достиг протяженности 3 км и приближается к леднику Богдановича, который уже начал таять.

На Камчатке наблюдается активность сразу семи вулканов. 3 августа к вулканам Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный и Карымский добавился вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике, а 4 августа — Мутновский вулкан.

Ранее стало известно о возможных последствиях извержения Ключевской сопки.

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