Последствия извержения вулкана на Камчатке пока не повлияли на полеты самолетов

Пепловый шлейф вулкана Ключевской на Камчатке пока не повлиял на полеты

Пепловый шлейф от вулкана Ключевской на Камчатке пока не повлиял на полеты гражданской и транспортной авиации над северной частью Тихого океана. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе района полетной информации »Анкоридж».

«В настоящий момент полеты осуществляются стандартными маршрутами по установленным коридорам на высотах более 10 тысяч метров», — говорится в сообщении.

В понедельник директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предупредил, что поток лавы с вулкана Ключевской на Камчатке может угрожать туристам на вулкане Толбачик. По его словам, поток, спускающийся по склону Ключевского вулкана, достиг протяженности 3 км и приближается к леднику Богдановича, который уже начал таять.

На Камчатке наблюдается активность сразу семи вулканов. 3 августа к вулканам Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный и Карымский добавился вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике, а 4 августа — Мутновский вулкан.

Ранее стало известно о возможных последствиях извержения Ключевской сопки.