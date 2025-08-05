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Стало известно, что больше всего тревожит жителей России

«Ведомости»: россиян все больше тревожат отключения интернета и горячей воды
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Жителей российских регионов все больше тревожат отключения интернета и горячей воды. Об этом, ссылаясь на новое исследование «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС», сообщает газета «Ведомости».

Согласно ему, военные конфликты и телефонное мошенничество стали меньше тревожить россиян. Их сменили отключения мобильного интернета и бытовые проблемы.

Кроме того, из-за аномально теплой зимы и паводков в ряде регионов резко выросло количество комаров, что вызвало тревогу их жителей. Наряду с комарами россиян тревожат гигантские слизни, которые способны переносить болезни и уничтожать урожай.

Весьма остро граждане РФ реагируют на сезонное отключение горячей воды и систематическое отсутствие мобильного интернета. Возросшие проблемы в экономике страны, а также ситуация с мигрантами также вызывают большую тревожность у граждан.

9 июля сообщалось, что почти четверти опрошенных россиян все равно по поводу 18-го пакета санкций ЕС.

Ранее стало известно, сколько россиян испытывают стресс на работе.

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