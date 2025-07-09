Россияне не боятся нового пакета санкций ЕС

Более трети (35,4%) опрошенных россиян посчитали, что предыдущие пакеты санкций Запада мало что изменили, и очередной удар ЕС не станет поворотным. Таковы результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 21,7% признались, что им все равно. В то же время тревогу выразили 12,1% респондентов, отметив, что ужесточение ограничений может повлиять на их личную финансовую стабильность. Некоторые участники опроса отмечали, что даже в случае ужесточения ограничений смогут приспособиться: «переживем и 20-й пакет санкций, если потребуется — потерпим». Другие подчеркивали, что ограничения стали настолько частым явлением, что перестали восприниматься как нечто экстраординарное.

Несмотря на громкие заявления европейских политиков, 50,8% уверены, что в банковской сфере практически ничего не изменится. Лишь 26,1% считают, что стоит ожидать отключения еще большего числа российских банков от системы SWIFT. В остальном ожидания носят умеренный характер: только 9,8% боятся ухудшения условий по вкладам и кредитам, а перебоев с системой «МИР» опасаются лишь 3%.

Оценка потенциальных рисков также демонстрирует ограниченный уровень тревожности. Россияне считают, что санкции в первую очередь затронут крупный бизнес, а не обычных граждан. Опасения по поводу доступа к валюте и роста комиссий разделяют около 16% опрошенных.

Часть респондентов также отметила, что в результате санкционного давления может ослабнуть рубль, что приведет к обесцениванию сбережений, а из-за роста издержек — подорожают товары с долей импорта, «а она есть почти во всем».

Несмотря на длительный санкционный фон, 67,5% опрошенных заявили, что их финансовое поведение почти не изменилось. Лишь 7,5% начали хранить больше наличных, 5,3% стали пользоваться альтернативными сервисами, а на криптовалюту или иностранную валюту переключились около 3%.

Почти треть респондентов уверены, что российская банковская система сможет адаптироваться к новым санкциям, как это уже происходило ранее. При этом 17,2% ожидают дальнейшей финансовой изоляции страны, а почти 15% считают, что новые ограничения окажутся формальностью.

27,6% убеждены, что дополнительных шагов для защиты своих средств предпринимать не нужно — ситуацию держат под контролем власти. 8,4% считают разумным диверсифицировать сбережения, а еще столько же: сократить использование банковских карт и переводов. Некоторые отмечали, что стоит дождаться конкретных решений и только после этого выбирать стратегию. Звучали также советы «закупаться рублями».

В опросе приняли участие более 5 тыс. россиян.

Ранее премьер Нидерландов рассказал подробности о новом пакете санкций ЕС против России.