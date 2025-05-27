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Исследование показало, за что россиян чаще всего штрафуют на работе

«Работа.ру»: россиян чаще штрафуют за опоздания и плохое выполнение обязанностей
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Почти каждый второй работающий россиянин сталкивался с системой штрафов на своем рабочем месте. Такие данные привело РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Эксперты сервиса провели исследование с 12 по 14 мая и опросили 3,5 тыс. жителей из всех регионов страны. Как показало исследование, чаще всего поводы для денежных взысканий связаны с нарушением рабочего режима, а также с ненадлежащим исполнением обязанностей.

Опрос показал, что самым распространенным основанием для штрафа стало несоблюдение графика — такие нарушения, как опоздания, неявка, отклонения от расписания или отсутствие на рабочем месте, упомянули 57% участников. На втором месте — некачественное выполнение трудовых задач (40%). Нарушения техники безопасности и случаи недостачи привели к штрафам у 23% работников.

Также, как показал опрос, 14% респондентов получали взыскания за некорректное поведение с клиентами, 13% — за нарушение дресс-кода, 8% — за использование ненормативной лексики, а 6% — за несоблюдение санитарно-гигиенических норм.

Суммы штрафов, как правило, невелики: 57% участников опроса указали, что санкции не превышали тысячи рублей. Около 40% респондентов наказывали на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Примерно каждый четвертый получал штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей или больше.

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков обратил внимание, что подобная система денежных взысканий не имеет законного основания. Он подчеркнул, что в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ, работодатель может применить только три официальных дисциплинарных меры: замечание, выговор и увольнение. Все они возможны лишь в случае, если сотрудник не исполнил или ненадлежащим образом выполнил свои трудовые обязанности.

Ранее стал известен уровень напряжения россиян на работе.

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