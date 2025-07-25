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Юрист рассказала, когда за опоздание на работу могут уволить

Юрист Рыбакова: за опоздание на 4 часа без уважительной причины могут уволить
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NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Работодатели в России могут уволить сотрудников за опоздание на работу более чем на четыре часа без уважительной причины. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на зампреда правовой инспекции труда МФП Елену Рыбакову.

«Формально ТК РФ разрешает увольнение за однократное нарушение, но работодатель обязан выяснить причины и последствия», — отметила юрист.

При незначительных опозданиях (5-10 минут) рекомендуются предупреждения. Эксперт советует заранее предупреждать руководство о форс-мажоре.

22 июля юрист Алла Георгиева рассказала, что сотрудники, которые опоздают на работу из-за дождя, могут не получить оплату за время, проведенное в пути до офиса. Она отметила, что при работе по договору у работников есть обязательный к соблюдению распорядок дня.

Но бывают обстоятельства, которые не зависят от работника. В частности, погодные условия, работа транспорта и так далее. В таком случае избежать проблем в связи с опозданием можно, если взять соответствующую справку от организации, ответственной за сложившуюся ситуацию в той или иной сфере, отметила Георгиева.

Ранее исследование показало, за что россиян чаще всего штрафуют на работе.

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