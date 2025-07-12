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МИД Киргизии выразил послу США обеспокоенность из-за новых визовых ограничений

Киргизский МИД выразил обеспокоенность в связи с визовыми ограничениями США
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РИА Новости

На встрече в Бишкеке заместитель министра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев выразил послу США Лесли Вигери обеспокоенность в связи с новыми визовыми ограничениями, введенными американской стороной в отношении граждан Киргизии. Об этом сообщили представители пресс-службы внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.

«Особое внимание было уделено последним изменениям в визовой политике США в отношении граждан Кыргызской Республики. Заместитель министра Имангазиев выразил обеспокоенность кыргызской стороны в связи с указанными изменениями, подчеркнув необходимость конструктивного и предметного подхода к обсуждению данной темы», — говорится в официальном сообщении.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о продолжении консультаций для выработки взаимоприемлемых решений.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты приступят к аннулированию студенческих виз, выданных китайским гражданам. Об этом анонсировал глава американской дипломатии Марко Рубио на своей странице. Как уточнил Рубио, под действие новых мер попадут, в частности, учащиеся, аффилированные с Коммунистической партией Китая, а также получающие образование по стратегически важным направлениям. Он также пояснил, что Соединенные Штаты намерены пересмотреть визовые требования для всех соискателей из КНР, включая особый административный район Гонконг. Цель этих нововведений — обеспечить более тщательную и углубленную проверку при рассмотрении заявлений на въезд.

Ранее Госдеп США начал проверку виз иностранцев, связанных с Гарвардом.

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