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Сальдо наградил мать Кадырова за заслуги перед Херсонской областью

Сальдо наградил Аймани Кадырову орденом за заслуги перед Херсонской областью
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Кадр видео: Telegram-канал «ЛОРД»

Аймани Кадырова, мать главы Чечни и президент регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова, удостоена награды — знака ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

«Передал Аймани Насиевне знак ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо», — написал Даудов, добавив, что Кадырова была удостоена награды за вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач СВО.

Отмечается, что 4 августа Аймани Кадырова отмечала день рождения. В своем поздравительном сообщении Магомед Даудов назвал ее человеком с «большим сердцем, сильным характером и редким сочетанием мудрости, терпения и милосердия».

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был удостоен высшей награды Совета главных архитекторов — почетного знака «Кентавр» за выдающиеся достижения в сфере архитектуры.

Ранее Кадыров стал победителем премии за вклад в развитие региона.

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