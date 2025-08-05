ЦИК назвал численность избирателей в России

ЦИК: в России количество избирателей за полгода сократилось почти на 125 тысяч

Общая численность избирателей в России по состоянию на 1 июля 2025 года составила 111 437 966, что почти на 125 тыс. меньше этого показателя по состоянию на 1 января. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Общая численность избирателей за пределами России составляет 1 795 961 человек. Эти сведения указываются на основании консульского учета, отметили в ЦИК. Кроме того, там добавили, что на территории города Байконур проживает 11 616 избирателей.

По данным ЦИК, 1 января численность избирателей и участников референдума на территории России составляла 111 562 942 человека, за рубежом — 1 785 133.

Ранее глава ЦИК назвала явку на региональных выборах в РФ рекордной.