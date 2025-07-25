На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комик Руслан Белый узнал о риске рака

Комик Белый заявил, что у него очень высокий риск рака кишечника
true
true
true
close
ruslan_belyy_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Эмигрировавший в Испанию российский стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил в одном из своих выступлений о риске развития у него онкологического заболевания. Запись стендапа доступна на YouTube.

По словам комика, пять лет назад он проходил генетический тест, который выявил, что в будущем ему грозит рак кишечника.

«У меня в будущем очень высокий риск колоректальной онкологии», — поделился результатами ДНК-теста Белый.

Он добавил, что теперь ему нужно чаще, чем другим, посещать проктолога, чтобы в случае болезни обнаружить ее на ранней стадии.

До этого Белый признался, что его накоплений хватит всего на четыре года. Он отметил, что успел заработать в России хорошие деньги, так как до эмиграции имел телепроекты, бизнесы, концерты. Однако, как подсчитал Белый, этих денег надолго не хватит с учетом того, что он живет не один, а с женой и дочерью. В связи с чем комик предрек себе карьеру курьера.

Также Белый посетовал на то, что в современном мире нужно иметь деньги для того, чтобы «иметь свое мнение». Причем, считает комик, нужно быть кем-то вроде представителя «среднего класса», а не чрезмерно богатым человеком — «потому что, когда у тебя много денег, то тоже тяжело высказаться».

Ранее Белый объяснил, почему не может вернуться в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами