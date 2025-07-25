Комик Руслан Белый узнал о риске рака

Комик Белый заявил, что у него очень высокий риск рака кишечника

Эмигрировавший в Испанию российский стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил в одном из своих выступлений о риске развития у него онкологического заболевания. Запись стендапа доступна на YouTube.

По словам комика, пять лет назад он проходил генетический тест, который выявил, что в будущем ему грозит рак кишечника.

«У меня в будущем очень высокий риск колоректальной онкологии», — поделился результатами ДНК-теста Белый.

Он добавил, что теперь ему нужно чаще, чем другим, посещать проктолога, чтобы в случае болезни обнаружить ее на ранней стадии.

До этого Белый признался, что его накоплений хватит всего на четыре года. Он отметил, что успел заработать в России хорошие деньги, так как до эмиграции имел телепроекты, бизнесы, концерты. Однако, как подсчитал Белый, этих денег надолго не хватит с учетом того, что он живет не один, а с женой и дочерью. В связи с чем комик предрек себе карьеру курьера.

Также Белый посетовал на то, что в современном мире нужно иметь деньги для того, чтобы «иметь свое мнение». Причем, считает комик, нужно быть кем-то вроде представителя «среднего класса», а не чрезмерно богатым человеком — «потому что, когда у тебя много денег, то тоже тяжело высказаться».

Ранее Белый объяснил, почему не может вернуться в Россию.